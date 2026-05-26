Липчанку осудят за кражу денег из найденного на улице кошелька

В Липецке перед судом предстанет 30-летняя местная жительница. Женщину обвиняют в краже денег из найденного на улице кошелька. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, чужую вещь она нашла у одного из супермаркетов. В кошельке были наличные и банковские карты.

Всего за час злоумышленница сделала семь покупок. В надзорном ведомстве уточнили, что она посетила алкомаркет и продуктовый магазин. В общей сложности фигурантка потратила 8 тысяч рублей с банковских карт и 12 тысяч рублей наличных. Потеря такой денежной суммы для хозяина кошелька оказалась значительным ущербом.

Женщине может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.