Житель Москвы подделал в паспорте отметку о регистрации в Липецкой области

Прокуратура Становлянского округа передала в суд уголовное дело о приобретении и использовании поддельного паспорта. На преступлении поймали 37-летнего жителя Москвы.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ноябре прошлого года лишенный водительского удостоверения мужчина приехал в Липецкую область в надежде получить права здесь. Регистрации по месту жительства в нашем регионе у него не было, что мешало реализовать задуманное. Чтобы достичь своей цели, фигурант обратился к знакомому, который за 10 тысяч рублей подделал в паспорте отметку о регистрации.

Документ в таком виде злоумышленник принес в отделение МВД «Становлянское». На подозрительную запись обратил внимание инспектор и сообщил о ней в орган предварительного расследования.

– Уголовное дело, которое находилось в производстве органов МВД, направлено в суд. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до года, – прокомментировали в прокуратуре Липецкой области.