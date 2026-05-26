Черного кредитора выявили в Липецкой области

В Ельце выявили организацию с признаками нелегального кредитора. Как сообщили в пресс-службе липецкого отделения Банка России, в предупредительный список в I квартале внесена компания, которую ранее исключили из реестра МФО, но ее офис продолжал работать в старинном городе.

В Банке России уточнили, что всего с января по март в нашей стране выявили 472 нелегальных кредитора. Это на 36% больше, чем год назад. Подчеркивается, что увеличилось количество незаконных компаний, которые работали только онлайн. В основном они рассказывали о своих услугах в соцсетях. На блокировку направлено более 1,3 тысячи интернет-ресурсов «нелегалов».

Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины. Они камуфлировали сделки договорами купли-продажи, хранения и комиссии. Часть компаний использовали в своем наименовании слова и словосочетания, предусмотренные только для профессиональных кредиторов.

Эксперты сообщают, что самой рискованной схемой остается нелегальное кредитование в криптовалюте. Граждан предупреждают об особой опасности взаимодействия с такими кредиторами.

– Сайты «нелегалов» блокируются, но мошенники создают новые дублирующие ресурсы. В I квартале от жителей страны поступило почти 200 обращений (в том числе содержащих сведения об ущербе) в отношении интернет-проектов DigiCash и CashUp. Проверить, легально ли работает финансовая компания, можно на сайте регулятора, – рассказала главный эксперт отдела безопасности липецкого отделения Банка России Оксана Щеглова.