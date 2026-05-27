Липчанин пришел в гости к знакомой и украл из ее сумки 20 тысяч рублей

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Житель Липецка 36 лет попал в поле зрения правоохранителей после того, как украл у своей знакомой 20 тысяч рублей. К женщине он пришел в гости, и пока хозяйка отвлеклась, открыл ее сумку и похитил деньги. Потерпевшая обратилась в дежурную часть. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Горожанина доставили в отдел полиции.

По данным областного УМВД России, на преступление фигурант решился 19 мая. Уточняется, что он нигде не работает и проживает недалеко от знакомой. Расследование продолжается. Теперь мужчине грозят судимость и до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.