Со стройплощадки в Липецке подросток украл катушку с медным кабелем на 59 тысяч рублей

Юноша проник на стройплощадку, откуда откатил катушку с медным кабелем и спрятал ее в укромном месте. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В полицию в Липецке обратится представитель одной из строительных компаний. Он сообщил, что ночью от одной из новостроек по улице Адмирала Макарова похитили катушку с медным кабелем. Ущерб составил почти 59 тысяч рублей.

По данным областного УМВД, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили причастность к краже 17-летнего подростка. Молодой человек проник на стройплощадку, откуда откатил катушку с медным кабелем и спрятал ее в укромном месте. Утром он забрал похищенное и сдал в скупку металлолома за 15 тысяч рублей.

В полиции сообщили, что юноша признался в содеянном и раскаялся, а также возместил ущерб в полном объеме. Тем не менее ему придется понести предусмотренную законом ответственность.

– Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, – прокомментировали в УМВД России по Липецкой области.