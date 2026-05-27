В Липецке бродячие собаки напали на мужчину с двухлетним ребенком

В Липецке вечером 25 мая на улице Замятина несколько бродячих собак напали на мужчину с двухлетним ребенком. Отец и дочка вышли на прогулку. Безнадзорные животные, которые нередко выбирают в качестве своих жертв детей, появились неожиданно и стали вести себя агрессивно. Липчанин, защищая малышку, получил укусы ног. Ему потребовалась медицинская помощь.

Информация о происшествии разлетелась по соцсетям. Последовала реакция Следственного комитета, сотрудники которого возбудили уголовное дело по статье о халатности.

– Устанавливаются должностные лица, ответственные за мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории муниципального образования, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.