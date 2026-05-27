НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:56

240 часов обязательных работ дали липчанину за аферу с «чернобыльскими» выплатами

28-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фигурант обманул государство на получении так называемых «чернобыльских» выплат.

В Липецке суд рассмотрел уголовное дело о незаконном получении социальных выплат. На преступлении поймали 28-летнего местного жителя. Горожанина признали виновным в мошенничестве.

По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, фигурант обманул государство на получении так называемых «чернобыльских» выплат. Из населенного пункта, относящегося к зоне с льготным социально-экономическим статусом, он переехал на новое место жительства и умолчал об этом факте. Злоумышленник продолжил ежемесячно получать меры социальной поддержки, но уже незаконно. За это его приговорили к 240 часам обязательных работ.