Житель Липецкой области нанес побои гражданской жене и разбил монтировкой ее телефон

Виновного приговорили к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задонский районный суд огласил приговор в отношении 54-летнего местного жителя, ранее судимого за покушение на убийство. Мужчину обвинили в нанесении побоев гражданской жене и умышленном уничтожении чужого имущества.

Подсудимый избил женщину и разбил ее сотовый телефон 10 ноября прошлого года. Ссора в тот день произошла в автомобиле. Фигурант перестал контролировать свои эмоции и набросился на потерпевшую с кулаками. Затем вывез ее в лес и продолжил избивать. После достал из багажника монтировку и разбил телефон женщины.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, виновного приговорили к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима.