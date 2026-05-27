Сына, с другом убившего своего отца под Липецком, заключили под стражу

В Липецкой области суд заключил под стражу 18-летнего жителя села Спешнево-Ивановское Данковского округа Артема Крапивина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Напомним, молодой человек по кровавому замыслу решился на убийство своего отца – 43-летнего Алексея Крапивина. Ужасное преступление произошло 22 мая. В тот день мужчина поехал в Липецк, чтобы встретить сына после учебы в колледже и привезти его в родной дом. Вместе с ними в машине ехал приятель Артема. Он сидел сзади, достал самодельный пистолет и выстрелил в затылок. Тело убитого молодые люди спрятали в лесу в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа. Злоумышленников быстро вычислили и доставили к следователю.

В Следственном комитете Липецкой области сообщили, что, сделав свое черное дело, фигуранты переоделись в сменную одежду, избавились от мобильных телефонов и направились в Лебедянь, откуда утром следующего дня на такси приехали в Липецк на съемную квартиру. Там их и задержали оперативники.

При допросе в присутствии защитников Артем и его друг дали признательные показания. Выяснилось, что сын еще в апреле задумал убить отца и с этой целью переделал сигнальный пистолет в огнестрельное оружие. Более того, он намеревался инсценировать не только безвестное исчезновение мужчины, но и свои собственные страдания, выдав и себя за жертву особо тяжкого преступления. Приятель Артема, хладнокровно выстреливший в затылок его отца, продемонстрировал следователю, как он это делал.

– В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, назначены судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы, – уточнили в региональном следкоме.