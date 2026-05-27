С водоканала в Липецкой области взыскали более 8 миллионов рублей

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение взыскать с Данковского водоканала более 8 миллионов рублей в пользу Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Как сообщили в надзорном ведомстве, у предприятия была задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год. Точная сумма – 8 424 451 рублей.

– В отношении Данковского водоканала были выявлены ошибки в декларации о плате за НВОС, а именно – занижение платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В добровольном порядке требования ведомства исполнены не были, что послужило поводом для обращения в суд, – уточнили в Росприроднадзоре.

Подчеркивается, что предприятие настаивало на неправомерном применении повышающих коэффициентов при расчете платы. Однако суд решил, что требования надзорного ведомства обоснованы, а значит, подлежат удовлетворению.