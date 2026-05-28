НовостиПроисшествия28 мая 2026 5:47

В Липецке упавшее дерево повредило два автомобиля и причинило травму водителю

ЧП произошло из-за сильного ветра
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Высота дерева достигала 20 метров. Фото управления ГО и ЧС города Липецка.

В Липецке на улице Московской сильный ветер повалил на проезжую часть большое дерево. По данным городского ГО и ЧС, его высота достигала 20 метров. Дерево упало на автомобиль «Лада Гранта», причинив машине серьезные повреждения, и зацепило «Хендай». ЧП произошло 26 мая.

В результате происшествия пострадал 40-летний водитель отечественного автомобиля. Ему потребовалась медицинская помощь. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи, а потом госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Уточняется, что в тот день из-за погодных условий в областном центре упало семь деревьев. Их убирали на улицах Крупской, Московской, дважды на Космонавтов, Энергостроителей, Краснозаводской, а также на проспекте Победы.