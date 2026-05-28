Двоих жителей Воронежской области осудят за закладки с наркотиками в черте Липецка

Пакетики с наркотиками злоумышленница спрятала в сигаретной пачке. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Обвинение в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере предъявили двоим жителям Воронежской области – 38-летнему мужчине и 24-летней девушке. Суда они ожидают под стражей.

Как сообщили в пресс-службе липецкого УМВД, 7 июня прошлого года обвиняемый под Москвой приобрел 26 граммов наркотика, приехал в Липецк и оборудовал там тайник-закладку. 5 августа обвиняемая, получив координаты от криминального работодателя, извлекла из тайника его содержимое. Наркотик она расфасовала на съемной квартире на разовые дозы для дальнейшего сбыта через закладки. Спустя пару дней у дома по улице Бехтеева девушку задержали полицейские. В её сумке была пачка сигарет, в которой обнаружили более 30 свертков с запрещенными веществами общей массой более 8 граммов. Еще 16,39 грамма оперативники нашли в той самой квартире. Остальные наркотики изъяли из ранее оборудованных злоумышленницей тайников. Воронежца задержали 8 октября. В Московской области к тому времени он приобрел 162,8 грамма наркотиков и снова намеревался их сбыть на территории Липецка. В его рюкзаке стражи правопорядка обнаружили четыре свертка с запрещенным веществом.

По данным следствия, обвиняемые знакомы не были, но действовали в интересах одного и того же наркодельца. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.