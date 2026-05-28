В Липецкой области задержали 18 нелегальных мигрантов, семерых выдворят из страны

Скриншот видео, предоставленного УМВД России по Липецкой области.

В Липецкой области сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии проверили два промышленных объекта в Грязинском и Липецком округах. Оказалось, там работали более 100 иностранных граждан. У 18 не было необходимого разрешения на трудовую деятельность в нашей стране. Нарушителей задержали. Семерых ожидает выдворение за пределы Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, понести предусмотренную законом ответственность придется не только нелегалам, но и работодателям, а также тем, кто допустил проживание иностранных граждан без постановки на миграционный учет. По каждому факту стражи правопорядка составили административные протоколы.