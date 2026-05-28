32-летняя жительница Липецкой области избила до смерти свою бабушку

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото из архива «КП».

В Липецкой области внучка избила до смерти свою бабушку, с которой проживала вместе и за которой ухаживала. По данным регионального Следственного комитета, преступление произошло 24 мая в Тербунском округе. 32-летняя женщина нанесла пожилой родственнице множественные удары кулаками по голове и телу. В результате полученной тупой травмы грудной клетки 76-летняя пенсионерка скончалась.

В отношении внучки возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, женщину на время расследования заключили под стражу на два месяца. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.