За дружбу с террористами жителю Липецкой области грозит до 15 лет лишения свободы

51-летний житель Грязинского округа стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в финансировании террористической деятельности. По данным областного СУ СК России, с октября 2022 года по декабрь 2023-го он со своей банковской карты систематически переводил деньги организации, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. Таким образом мужчина оказывал материальную поддержку ее членам.

– Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с областным УМВД России. Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, – сообщили в региональном следкоме.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.