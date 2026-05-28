В Липецке гражданина Украины оштрафовали за демонстрацию татуировки в виде трезубца

Правобережный районный суд Липецка рассмотрел дело о публичном демонстрировании нацисткой символики. В административном правонарушении обвинили 35-летнего гражданина Украины, который отбывает наказание в исправительной колонии №6 в нашем регионе за похищение человека. В этом преступлении его признал виновным Стахановский городской суд Луганской Народной Республики.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, заключенный снял одежду и демонстрировал другим осужденным татуировку в виде стилизованного трезубца, средний элемент которого выполнен в форме обоюдоострого меча.

– Указанная символика, являющаяся эмблемой организации украинских националистов, запрещена на территории Российской Федерации в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об увековечении Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – пояснили в пресс-службе судов региона.

Постановлением суда гражданина Украины оштрафовали на 1 тысячу рублей.