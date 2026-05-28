Автобус столкнулся с КамАЗом на автодороге «Дон» в Липецкой области

Автобус и КамАЗ столкнулись на автодороге «Дон» в Хлевенском округе. ДТП произошло 27 мая около двух часов дня. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

По информации областной Госавтоинспекции, в результате аварии серьезные травмы получили два пассажира автобуса, в том числе 10-летний мальчик. Их доставили в учреждение здравоохранения и госпитализировали.

Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП. В ведомстве уточнили, что за рулем автобуса был 56-летний водитель, грузовиком управлял мужчина 35 лет.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о столкновении с КамАЗом мотоцикла. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте происшествия.