НовостиПроисшествия28 мая 2026 12:11

В Липецке мужчина упал с 20-метрового обрыва в районе Каменного лога

Спасатели передали пострадавшего медработникам
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Пострадавшего эвакуировали с помощью специального оборудования. Скриншот видео управления ГО и ЧС по городу Липецку.

28 мая липецкие спасатели получили информацию о сорвавшемся с обрыва в районе Каменного лога человеке. Очевидцы сообщили, что мужчина лежит внизу на земле и подает признаки жизни. Сотрудники управления ГО и ЧС города Липецка незамедлительно выехали на место происшествия.

Оказалось, пострадавший упал с обрыва высотой 20 метров и приземлился на густые деревья. С помощью специального оборудования спасатели эвакуировали его из лога и передали сотрудникам медицины катастроф. Мужчина жив. Его осматривают врачи.