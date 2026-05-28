Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 13:22

Обманутому мошенниками липецкому пенсионеру вернули более 3 миллионов рублей

Деньги взыскали с владельца счета, проживающего в Хабаровском крае
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Прокурор направил в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионер из Становлянского округа стал жертвой мошенников. Под влиянием злоумышленников, обещавших хороший заработок от инвестиций в криптовалюту, 67-летний мужчина перевел на указанный счет более 3,3 миллиона рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вернуть деньги обманутому пенсионеру помогли сотрудники прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, правоохранители установили, что похищенные средства поступили на банковский счет жителя Хабаровского края. Прокурор направил в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.