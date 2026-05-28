Обманутому мошенниками липецкому пенсионеру вернули более 3 миллионов рублей

Пенсионер из Становлянского округа стал жертвой мошенников. Под влиянием злоумышленников, обещавших хороший заработок от инвестиций в криптовалюту, 67-летний мужчина перевел на указанный счет более 3,3 миллиона рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вернуть деньги обманутому пенсионеру помогли сотрудники прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, правоохранители установили, что похищенные средства поступили на банковский счет жителя Хабаровского края. Прокурор направил в суд иск о взыскании с него суммы неосновательного обогащения. Исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.