В районной больнице Липецкой области спасли молодого мужчину с гигантской грыжей

Хирурги выполнили высокотехнологичную TAR-пластику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Лебедянской районной больнице спасли 43-летнего мужчину с гигантской послеоперационной грыжей. Она сформировалась после тяжелой сосудистой операции, проведенной в марте прошлого года. Местные хирурги впервые применили сложный современный подход в таких ситуациях – они выполнили высокотехнологичную TAR-пластику. Ранее такие операции делали только в областном центре.

– На сегодняшний день этот метод считается «золотым стандартом» для гигантских и сложных вентральных грыж. Он позволяет закрыть дефект брюшной стенки без натяжения тканей, сохранить их кровоснабжение и минимизировать риск рецидива, – рассказала руководитель минздрава Липецкой области Лилия Самошина.

Глава ведомства пояснила, что обычные методы герниопластики здесь были либо малоэффективны, либо опасны из-за измененных тканей и риска осложнений. Послеоперационный период для пациента прошел без осложнений. Мужчину уже выписали домой в удовлетворительном состоянии.