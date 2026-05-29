Трое воронежцев промышляли мошенничеством в Липецке и Майкопе

Пенсионерка из Липецка отдала пособникам аферистов более 9 миллионов рублей.

Троих жителей Воронежской области поймали на участии в мошеннических схемах. Молодые люди, одному из которых 21 год, второму – 19, а третьему – всего 16, нашли сомнительную подработку в одной из соцсетей. Наниматель предложил им посещать разные адреса, получать от людей деньги, а затем переводить их ему, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

По данным УМВД России по Липецкой области, жертвами злоумышленников стали жители Липецка и Майкопа. В Липецке на уловку аферистов попалась 80-летняя пенсионерка. Пожилую женщину под надуманными предлогами преступники заставили отдать все сбережения курьеру якобы для передачи в налоговую службу и дальнейшей регистрации финансов. Горожанка в страхе вручила пособникам телефонных аферистов 9,7 миллиона рублей. Они перечислили деньги на указанные куратором счета, оставив себе заработок – по 1% от суммы каждому.

Липецкие следователи возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Вполне возможно, от действий подозреваемых пострадали и другие жители региона. В областном УМВД сообщили, что в настоящее время совершеннолетние фигуранты содержатся в изоляторе временного содержания отдела МВД России по городу Майкопу. Там их подозревают в совершении аналогичного преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.