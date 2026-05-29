НовостиПроисшествия29 мая 2026 8:41

Ночью липчанин залез в магазин через окно и украл товаров на 2 тысячи рублей

Ранее судимый мужчина снова попал под уголовное дело
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Оперативникам удалось быстро выйти на след злоумышленника. Скриншот видеозаписи УМВД России по Липецкой области.

В дежурную часть Добровского отдела полиции обратился представитель одного из сетевых магазинов. Он заявил о краже товаров, совершенной ночью 28 мая. Оперативникам удалось быстро выйти на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 35 лет. Мужчина снова попал под уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, в магазин фигурант залез через разбитое окно. Его добычей стал алкоголь и продукты питания на общую сумму 2 тысячи рублей. С мужчины взяли подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.