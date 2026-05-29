2 года колонии дали жителю Липецка за кражу сумки у потерявшего сознание знакомого

В Липецке вынесли приговор 36-летнему местному жителю. Его признали виновным в краже сумки у знакомого, в которой были сотовый телефон и банковские карты. Телефон злоумышленник сдал в ломбард, а воспользоваться картами не успел – его задержали сотрудники полиции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, конфликт между мужчинами произошел на улице в ночь на 9 февраля. Знакомого фигурант ударил у питейного заведения на площади Мира. Потерпевший упал и лишился чувств. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, подсудимый забрал его сумку и ушел.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил липчанина к двум годам исправительной колонии строгого режима.