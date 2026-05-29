Жителей Липецка четыре пляжа в черте города ждут уже с 1 июня

В Липецке уже в ближайший понедельник, 1 июня, официально откроют пляжный сезон. Жителям предложат четыре благоустроенных места отдыха у воды. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы администрации города.

Насладиться солнцем и освежиться в воде липчане и гости областного центра смогут на Центральном пляже (излюбленном месте отдыха горожан), пляже в микрорайоне НЛМК (наиболее доступном для жителей близлежащих районов), пляже в микрорайоне Сокол (еще одна точка притяжения для отдыхающих) и набережной реки Воронеж с живописными видами для приятного времяпрепровождения у воды.

Жителям предлагают подготовить купальники и солнцезащитные кремы, чтобы встретить пляжный сезон во всеоружии.