Выпускной бал для дошколят провели в липецком парке «Быханов сад»

Украшением праздника были творческие номера маленьких горожан. Фото: канал в MAX врио главы Липецка Светланы Бедровой.

29 мая в Липецке в парке «Быханов сад» состоялся Бал выпускников дошкольных образовательных учреждений. Яркий и незабываемый праздник организовали для девчонок и мальчишек, которым 1 сентября предстоит впервые переступить школьный порог.

Как сообщила врио главы областного центра Светлана Бедрова, участниками мероприятия стали более 350 маленьких горожан. У каждого из них в копилке достижений уже есть первые награды, каждый ребенок по-своему талантлив и любознателен. Именно поэтому настоящим украшением праздника были творческие номера вчерашних малышей детских садов.

– Атмосфера получилась по-настоящему доброй, яркой и наполненной детскими улыбками. Горжусь и радуюсь, что в Липецке растут такие талантливые, активные и любознательные дети. Желаю всем будущим первоклассникам успехов, новых открытий и счастливой школьной жизни! – написала Светлана Бедрова в своем канале в MAX.