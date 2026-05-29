НовостиПолитика29 мая 2026 11:37

29 мая в Липецкой области объявили ракетную опасность

Жителей просят укрыться в ближайших зданиях
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В безопасном месте следует находиться до отбоя тревожного сигнала.

29 мая около 14:30 в Липецкой области объявили ракетную опасность. В муниципальных районах региона включили сирены. Тревожные сообщения появились в официальных каналах власти и экстренных служб.

– Внимание! Ракетная опасность на территории Липецкой области! – говорится в них.

Жителей просят укрыться в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститься в подвал, приспособленный под укрытие. Находясь дома, следует перекрыть газ, воду, отключить электричество. Покидая квартиру, нельзя пользоваться лифтом. Необходимо взять с собой документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым.

Тем, кто на улице или в транспорте, следует укрыться в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии и оставаться там до отбоя сигнала «Ракетная опасность».