За долги по алиментам жителя Липецка лишили свободы на 4 месяца

Октябрьский районный суд города Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мужчину признали виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

В суде рассказали, что мужчина психически и физически здоров, вполне может трудиться. Его уже привлекали к уголовной ответственности за долги по алиментам. На сегодняшний день сумма достигла 97 тысяч рублей. Тем не менее никаких мер к трудоустройству и погашению образовавшейся задолженности липчанин не принял.

В это раз суд лишил мужчину свободы. В колонии-поселении он проведет четыре ближайших месяца.