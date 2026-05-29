Ельчанке Антонине Сотниковой, внесшей свой вклад в Великую Победу, исполнилось 100 лет

Фото: канал в MAX главы города Ельца Вячеслава Жабина.

29 мая исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Ельца Антонине Сотниковой. Антонина Сергеевна внесла свой вклад в Великую Победу и всю свою жизнь трудилась на благо Родины.

– Жизнь этой женщины – пример подлинного патриотизма, силы духа и мудрости. Несмотря на все трудности, она сохранила доброту сердца, жизнелюбие и теплоту души. Сегодня Антонина Сергеевна – гордость нашего города, живое воплощение связи поколений, хранительница памяти о подвиге нашего народа, – отметил в поздравлении ельчанке глава города Вячеслав Жабин.

С вековым Юбилеем Антонину Сотникову поздравили также сотрудники Следственного комитета Липецкой области. Они навестили женщину, которая сейчас проживает в доме-интернате, сказали ей много добрых слов, вручили красивый букет.

В региональном следкоме землякам напомнили историю Антонины Сотниковой, которая родилась в 1926 году в поселке Аргамач в Ельце. В 1941-м, когда в городе шли ожесточенные бои, пятнадцатилетней девушкой она добровольно вступила в трофейную бригаду – собирала оружие и боеприпасы на полях сражений, помогала раненым бойцам, рыла противотанковые рвы. С 1942 по 1947 годы работала помощницей кузнеца в вагонном депо. А после войны до самого выхода на пенсию трудилась на элементном заводе. Участниками Великой Отечественной войны были брат и супруг Антонины Сотниковой. Ее сын и внук стали офицерами.