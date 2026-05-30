Жителя Ельца осудят за выстрел из аэрозольного пистолета в салон чужого автомобиля

В Ельце завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в хулиганстве, которое он совершил с применением оружия.

Как сообщили в областном УМВД России, в ночь с 22 на 23 марта прошлого года фигурант возле кафе на улице Мира подошел к припаркованному автомобилю и попросил водителя отвезти его в другую часть города. Мужчина отказался, и тогда злоумышленник решил добиться своего, угрожая аэрозольным пистолетом. Автомобилист завел двигатель, но уехать не успел – фигурант выстрелил в салон иномарки. В результате происшествия водитель и его пассажирка получили телесные травмы, а салон – повреждения. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительных работ составила 59 400 рублей.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.