Мошенники обманом выманили 28 тысяч рублей у липчанина, потерявшего свою собаку

Пес все же вернулся к хозяину благодаря другим людям – тем, у кого доброе сердце.

Житель Липецка в начале мая потерял своего четвероногого друга – пса породы хаски. Отчаявшись найти собаку самостоятельно, он решил поделиться переживаниями в соцсетях. В одной из групп, создатели которой якобы занимались поиском пропавших животных, горожанин описал своего пса, рассказал, где потерял его и когда. Через некоторое время на связь вышли незнакомцы, которые уверяли, что нашли собаку и готовы вернуть ее за 28 тысяч рублей. Обрадовавшись известию, мужчина в несколько этапов перевел злоумышленникам деньги, но собаку ему так и не вернули, а позже и вовсе удалили все сообщения. Тогда липчанин пошел в полицию.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Личности преступников, решивших заработать на чужой беде, устанавливают. К счастью, потерявшегося пса все же нашли другие люди – с добрыми сердцами. Не требуя никакого вознаграждения, они вернули собаку хозяину.