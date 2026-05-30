Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 мая 2026 10:09

22-летний житель Липецкой области воровал электроэнергию для своей криптофермы

Ущерб поставщику ресурса составил 2 миллиона рублей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования. Фото УМВД России по Липецкой области.

При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования. Фото УМВД России по Липецкой области.

22-летний житель Грязинского округа стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека обвиняют в незаконном потреблении электроэнергии на 2 миллиона рублей. По данным УМВД России по Липецкой области, фигурант организовал ферму по добыче криптовалюты.

В октябре 2024 года злоумышленник арендовал бокс в гаражном кооперативе в городе Грязи. Там он разместил вычислительную технику, предназначенную для получения цифровых денег. Для майнинга обвиняемый совершил несанкционированное подключение к электросетям в обход приборов учета. Криптоферма работала до апреля прошлого года, пока ее деятельность не пресекли оперативники. При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования, электросчетчик, роутер и две камеры видеонаблюдения. На оборудование, а также на принадлежащий обвиняемому мерседес наложили арест.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозят крупный штраф и до двух лет лишения свободы.