22-летний житель Липецкой области воровал электроэнергию для своей криптофермы

При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования. Фото УМВД России по Липецкой области.

22-летний житель Грязинского округа стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека обвиняют в незаконном потреблении электроэнергии на 2 миллиона рублей. По данным УМВД России по Липецкой области, фигурант организовал ферму по добыче криптовалюты.

В октябре 2024 года злоумышленник арендовал бокс в гаражном кооперативе в городе Грязи. Там он разместил вычислительную технику, предназначенную для получения цифровых денег. Для майнинга обвиняемый совершил несанкционированное подключение к электросетям в обход приборов учета. Криптоферма работала до апреля прошлого года, пока ее деятельность не пресекли оперативники. При обыске помещения полицейские изъяли 13 единиц майнингового оборудования, электросчетчик, роутер и две камеры видеонаблюдения. На оборудование, а также на принадлежащий обвиняемому мерседес наложили арест.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозят крупный штраф и до двух лет лишения свободы.