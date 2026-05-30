В Липецке дело о «черных риелторах» и их семерых жертвах направили в суд

Преступную схему организовал 59-летний житель областного центра. Скриншот видео СУ СК России по Липецкой области.

В Липецке завершили расследование уголовного дела о «черных риелторах». Банда орудовала в городе восемь лет, отбирая квартиры у одиноких горожан и лиц с алкогольной зависимостью. Жертвами обвиняемых в период с 2014 по 2022 годы стали семь человек. Мошенники систематически снабжали их опасным для жизни суррогатным алкоголем. Гибель владельцев недвижимости позволяла фигурантам длительное время скрывать свои преступления.

Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, преступную схему организовал 59-летний житель областного центра. С ним заодно действовали его сын, работавший в правоохранительных органах, супруга и знакомые юрист и нотариус. Сын передавал данные о потерпевших и их имуществе, юрист и нотариус оформляли фиктивные доверенности и сделки с недвижимостью, а супруга дала ложные показания в суде.

– В результате противоправных действий обвиняемых причинен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей. Преступления выявлены во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и МВД России, – прокомментировали в СУ СКР по Липецкой области.

Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела следователи допросили свидетелей и потерпевших, были проведены почерковедческие, психолого-психиатрические, компьютерно-технические, молекулярно-генетические и иные судебные экспертизы. Кроме того, исследованы регистрационные и нотариальные документы, материалы сделок с недвижимостью, а также сведения операторов связи и банковских организаций. В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяли незаконно хранящиеся оружие, патроны к нему и порох. Дальнейшую участь обвиняемых решит суд.