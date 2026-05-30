НовостиОбщество30 мая 2026 17:56

Лесхоз в Липецкой области заставили выплатить работникам более 15 миллионов рублей

12 сотрудников учреждения пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Судебное решение уже исполнено – сотрудникам лесничества деньги выплатили в полном объеме.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе в прокуратуру обратились 12 работников учреждения лесного хозяйства. Заявители пожаловались на нарушение своих трудовых прав. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Оказалось, вопреки требованиям федерального и регионального законодательства с 2011 года работникам лесхоза не начисляли стимулирующие выплаты.

– Прокурор обратился в суд с иском в интересах заявителей о взыскании стимулирующих выплат и компенсации морального вреда на общую сумму более 15 миллионов рублей. Исковые требования удовлетворены, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Уточняется, что судебное решение уже исполнено – сотрудникам лесничества деньги выплатили в полном объеме.