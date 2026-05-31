Беспилотники сбили в ночь на 31 мая над Липецкой областью

216 украинских беспилотников самолетного типа сбили за ночь над российскими регионами. Об этом 31 мая сообщили в Министерстве обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны над Липецкой, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

С 23 часов 30 мая на территории всей области действовала угроза атаки БПЛА. В 5.39 красный уровень тревоги сменился желтым. А ближе к шести утра последний отменили.