НовостиПроисшествия31 мая 2026 7:00

На предприятии в Липецкой области полицейские нашли мигрантов-нарушителей

Правоохранители составили 16 протоколов
Анна ГРЕБЕНКИНА

Липецкие полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели рейд на предприятии по производству деревянных поддонов в Грязинском округе. Правоохранители обнаружили 28 иностранных граждан, которые там работали.

Сотрудники управления по вопросам миграции регионального УМВД привлекли к ответственности за осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов восемь иностранцев. Кроме того, оформлено также восемь протоколов в отношении работодателей, а также лиц допустивших проживание мигрантов без постановки на учет.

Полицейские составили 16 протоколов на мигрантов-нарушителей на предприятии в Грязинском округе

За повторное нарушение трудового законодательства гражданина Таджикистана поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Затем его выдворят за пределы России. Рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции, продолжатся.