В Липецке сотрудница пункта выдачи заказов украла товаров на 470 тысяч рублей

Часть имущества у злоумышленницы изъяли в ходе обыска, проведенного у нее дома. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке сотрудница пункта выдачи заказов маркетплейса стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Как сообщили в областном УМВД, 24-летняя девушка похитила товаров на сумму, превышающую 470 тысяч рублей.

По предварительным данным полиции, злоумышленница оформляла заказы через свой аккаунт и с функцией оплаты при получении. Несколько заказов она оформила через аккаунты своих знакомых, которые не знали о ее намерениях. После того, как товары поступали в ПВЗ, фигурантка отказывалась от них, по факту забирала себе, а на склад возвращала пустые коробки. Таким образом молодая липчанка похитила мебель, бытовую технику, одежду и товары для личного пользования.

Часть имущества у злоумышленницы изъяли в ходе обыска, проведенного у нее дома. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.