Пожар в частном дворе в Липецкой области охватил 4 хозпостройки, погибла домашняя птица

В ночь на 31 мая липецкие спасатели получили сообщение о сильном пожаре на станции Бабарыкино в Становлянском округе. На вызов на улицу Привокзальную выехали три пожарных расчета. Огонь успел охватить 4 надворные постройки и причинил хозяевам существенный ущерб.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в огне погибла домашняя птица численностью 20 голов. В одном из строений сгорел мотоцикл «Сова». В результате происшествия уничтожены также кровля и перекрытия хозпостроек. Причины пожара устанавливают специалисты.