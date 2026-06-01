Штраф в 30 тысяч рублей заплатит липчанин за попытку дать взятку инспектору ДПС

Нарушитель положил между передними сидениями патрульного автомобиля взятку в размере 700 рублей. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке огласили приговор в отношении 36-летнего автомобилиста. Мужчину признали виновным в покушении на мелкое взяточничество и решили оштрафовать.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, машину подсудимого инспектор ДПС остановил 7 ноября прошлого года. Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Его и водителя пригласили пройти в служебный транспорт для составления протоколов. Желая избежать привлечения к административной ответственности в виде штрафа в 2 тысяч рублей, автомобилист положил между передними сидениями патрульной машины взятку в размере 700 рублей. О преступлении полицейский сообщил в следственные органы. В итоге мужчина попал под уголовное дело. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.