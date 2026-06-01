С лесхоза в Липецкой области взыскали почти 500 тысяч рублей в пользу двух работников

Грязинский городской суд рассмотрел два гражданских дела к ГАУ «Ленинский лесхоз». Истцы требовали взыскать с учреждения долги по зарплате. Им не начисляли и не выплачивали положенные по закону стимулирующие выплаты.

– Истцы состояли с ответчиком в трудовых отношениях, в заключенных с ними трудовых договорах отсутствовали сведения о стимулирующих выплатах, предусмотренных Законом Липецкой области от 07.10.2008 № 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», следовательно, данные выплаты не начислялись и не выплачивались, – пояснили объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Суд посчитал, что исковые требования подлежат удовлетворению. С лесхоза взыскали невыплаченные надбавки к заработной плате в размерах 192 и 283 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому истцу.