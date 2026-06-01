В День защиты детей в липецком отделении СФР напомнили о выплатах семьям

Финансовая помощь со стороны государства предоставляется женщинам уже на этапе беременности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В День защиты детей в отделении СФР по Липецкой области жителям напомнили о выплатах семьям. По информации ведомства, в регионе меры соцподдержки получают около 40 тысяч семей с детьми. При этом финансовая помощь со стороны государства предоставляется женщинам уже на этапе беременности.

Специалисты рассказали, что СФР назначает два единовременных пособия – по беременности и родам, а также при рождении ребенка. Для трудоустроенных мам пособие по беременности и родам зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих декрету. С этого года региональный Соцфонд назначает пособие также студенткам очной формы обучения. Его размер от 79,9 тыс. рублей (при обычной беременности) до 110,8 тыс. рублей (при многоплодной беременности). В 2026 году пособие по беременности и родам получает 1502 женщины.

Сразу после появления ребенка в семье полагается единовременное пособие в размере 28,4 тыс. рублей. Эту выплату получают как работающие, так и неработающие родители. Подчеркивается, что подать заявление своему работодателю или в клиентскую службу СФР может только один из родителей. Такую выплату в 2026 году получили 1924 жителя региона.

Семьям с невысокими доходами, которые ждут появления ребенка, тоже выплачивается единое пособие. Более тысячи будущих мам региона получают ежемесячные выплаты в размере от 8,5 до 17,1 тыс. рублей.

После рождения ребенка семья может продолжить получать единое пособие вплоть до достижения ребенком возраста 17 лет. Размер ежемесячной поддержки в таком случае составляет от 7,6 до 15,2 тыс. рублей. Сегодня его получают более 27 тыс. семей региона на 54 521 ребенка.

Работающим женщинам с момента ухода в декретный отпуск назначается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата составляет 40% от среднего заработка. С начала года эту меру поддержки получают 6340 женщин, а 150 неработающим мамам каждый месяц выплачивают фиксированную сумму в размере 10,6 тыс. рублей.

С 1 июня вводится новая мера поддержки – семейная выплата. Она положена работающим родителям двух и более детей, чей доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, это 22 077 руб. При этом они должны быть гражданами России и постоянно проживать в РФ.

Ключевой мерой поддержки семей с детьми остается государственная программа материнского капитала. В этом году его получили 1552 женщины. Маткапитал в 2026 году составляет 728 921,9 руб. на первого ребенка либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца — 234 321,27 руб. На второго ребенка, рожденного после 2020 года, если семья не получала выплаты на первого — 963 243,17 руб. Распорядиться средствами липчане могут по одному или сразу по нескольким направлениям. Наиболее востребованными остаются улучшение жилищных условий, оплата образования детей и направление средств на ежемесячные выплаты.