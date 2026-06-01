5 ДТП с участием мопедов, скутеров и квадроцикла произошло в Липецкой области

В поселке Лев Толстой водитель ВАЗа столкнулся с мопедом, за рулем которого был 17-летний подросток. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

На минувших выходных – 30 и 31 мая – в Липецкой области произошло 5 ДТП с участием мопедов, скутеров и квадроцикла. Один человек погиб, четыре – пострадали. Об этом стало известно из сообщения региональной Госавтоинспекции.

Вечером 30 мая в поселке Лев Толстой на улице Лебедянской 24-летний автомобилист за рулем отечественной легковушки ВАЗ-2110 столкнулся с мопедом, управлял которым 17-летний подросток. И водитель мопеда, и его 18-летний пассажир получили травмы.

31 мая около 17:00 в городе Грязи произошло столкновение автомобиля «Хендай» с 62-летним водителем и питбайка с 15-летним мальчиком. Подростка госпитализировали с серьезными телесными повреждениями. В этот же день в десять часов вечера в Лебедяни на улице Горького скутер с 14-летним водителем столкнулся с автомобилем «Чери», управляла которым 36-летняя женщина. Скутериста с травмами госпитализировали. Приблизительно в это же время в Новой деревне под Липецком на улице Верхней 14-летний подросток на мопеде сбил трехлетнего мальчика. К счастью, малыш остался жив.

31 мая в селе Стегаловка Долгоруковского округа произошло ДТП со смертельным исходом. Погиб 44-летний водитель квадроцикла, который не справился с управлением и перевернулся.