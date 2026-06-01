Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 12:22

Управляющую компанию в Липецке обязали привести жилой дом в порядок

Жильцы пожаловались в прокуратуру на плохое содержание общего имущества
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Подвальное помещение и подъезды находились в запущенном состоянии.

Подвальное помещение и подъезды находились в запущенном состоянии.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке жильцы одного из домов на Северном Руднике по улице Кузьминской пожаловались в прокуратуру на ненадлежащее содержание общего имущества. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и установили, что нарекания собственников квартир в адрес управляющей компании вполне обоснованы.

– Кровля дома имела следы протечек, подвальное помещение и подъезды находились в запущенном состоянии, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Прокурор обратился в суд с иском о понуждении управляющей компании привести дом в порядок. Исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного решения в надзорном ведомстве взяли на контроль.