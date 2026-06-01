Директора учреждения в Ельце подозревают в присвоении чужой социальной выплаты

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Женщину, работавшую руководителем социального учреждения, подозревают в присвоении чужих денег в сумме 37 тысяч 655 рублей.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, в сентябре прошлого года фигурантка воспользовалась служебным положением и присвоила социальную выплату, для получения которой в установленные сроки никто не пришел. Похищенными деньгами женщина распорядилась по собственному усмотрению.

– Преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по городу Ельцу, – уточнили в полиции.

Расследование продолжается. Ельчанке грозит до шести лет лишения свободы.