У 19-летней жительницы Липецка удалили дермоидную кисту яичника

19-летняя жительница Липецка обратилась к гинекологам с жалобами на тянущие боли внизу живота и нарушения менструального цикла. Врачи обследовали молодую пациентку и поставили диагноз – дермоидная киста. Девушке нужна была операция. И как можно скорее.

Как сообщила министр регионального здравоохранения Лилия Самошина, малоинвазивное хирургическое вмешательство (эндоскопическим доступом) провели в отделении гинекологии Липецкой областной клинической больницы. В удаленном новообразовании, которое считается доброкачественным, врачи обнаружили зубы.

– Дермоидная киста формируется еще во время внутриутробного развития из эмбриональных клеток, «застрявших» не в том месте. Внутри такой кисты могут со временем развиваться самые разные ткани – кожа, волосы, сальные железы и даже зубная эмаль, – пояснила руководитель областного минздрава.

Уточняется, что операция прошла без осложнений. Девушку уже выписали домой. Ее самочувствие удовлетворительное.