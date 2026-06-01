В Липецкой области дело об убийстве сотрудника военной полиции дошло до суда

Обвиняемый выстрелил в спину сотрудника военной полиции из этого оружия. Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Липецкой области.

В Липецкой области прокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила в суд резонансное уголовное дело об убийстве сотрудника военной полиции. Статью вменяют 63-летнему жителю Чаплыгинского округа. Напомним, огонь по приехавшим к его дому правоохранителям он открыл 19 марта.

По уточненным данным пресс-службы облпрокуратуры, преступление произошло в деревне Щербинино около 15:00. Мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, высказывал угрозы убийством и применения насилия. Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, он произвел прицельный выстрел в спину одному из них. От полученной раны военнослужащий скончался. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

В региональном следкоме сообщили, что при осмотре места происшествия стражи правопорядка изъяли незаконно хранившиеся у подозреваемого два гладкоствольных ружья и патроны к ним. При допросе в присутствии защитника подозреваемый признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте преступления. Дальнейшую участь мужчины решит суд.