Жителя Липецкой области оштрафовали и забрали ружье за выстрел в воздух в своем дворе

В Лебедянском судебном участке рассмотрели дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей после того, как устроил стрельбу из оружия в населенном пункте.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, фигурант около своего дома в селе Павелка произвел один выстрел в воздух из двуствольного куркового ружья с горизонтальным расположением стволов. В суде пояснили, что стрельба из оружия в неотведенном для этого месте расценивается как административное правонарушение.

Уточняется, что мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и конфисковали ружье.