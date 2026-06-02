Юная сотрудница маркетплейса в Липецкой области украла товаров на 100 тысяч рублей

В Липецке вынесли приговор 19-летней уроженке города Грязи. Девушку признали виновной в краже товаров на рабочем месте на сумму свыше 100 тысяч рублей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, фигурантка была сотрудницей маркетплейса.

В период с 16 по 28 августа прошлого года злоумышленница оформляла заказы с опцией постоплаты, потом якобы отказывалась от них, но на склад возвращала пустые коробки. Вину свою девушка признала полностью, раскаялась, написала явку с повинной, частично возместила причиненный ущерб.

Поскольку на момент совершения злодеяний подсудимой не было 18 лет, суд принял решение приговорить ее к 140 часам обязательных работ.