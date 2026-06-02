НовостиПроисшествия2 июня 2026 7:33

Житель Липецка сорвал с шеи знакомого золотой крест за 43 тысячи рублей и убежал

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Липецке обратился 54-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился золотого креста, который с его шеи сорвал знакомый после словесной перепалки. Злоумышленнику удалось убежать. Ущерб потерпевший оценил в 43 тысячи рублей. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей областного УМВД России, 35-летнего фигуранта задержали. Злоумышленник признался в содеянном. С его слов, украденный крест он продал незнакомцу, а вырученные деньги потратил. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества. Подозреваемому в грабеже грозит до четырех лет лишения свободы.