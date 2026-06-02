НовостиПроисшествия2 июня 2026 9:10

Виновник смертельного ДТП под Липецком выплатит семье погибшего 2 миллиона рублей

Автомобилисту дали условный срок в 3 года
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
К трагедии привели превышение скорости и тот факт, что пассажир не был пристегнут. Фото предоставлено прокуратурой Липецкой области.

В Грязинском округе вынесли приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Молодого человека признали виновным в смертельном ДТП в районе базы отдыха «Бригантина». Напомним, из-за столкновения с деревом «Хавейл» буквально разорвало на части. За рулем был подсудимый. Его пассажир-ровесник погиб.

По уточненным данным пресс-службы прокуратуры региона, к трагедии привели превышение скорости и тот факт, что пассажир не был пристегнут. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением водительских прав на такой же период времени. Кроме того, осужденному придется выплатить семье погибшего 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.