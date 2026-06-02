НовостиПроисшествия2 июня 2026 9:23

За фотоколлажи с обнаженными телами жителю Липецкой области дали 3 года условно

Мужчину признали виновным в публикации дипфейков
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Задонска вынесли приговор за публикацию в Сети так называемых дипфейков. В ходе судебного следствия установлено, что 48-летний мужчина разместил в созданной им группе в социальной сети изображения порнографического характера, которые изготовил при помощи чат-ботов. В феврале «КП-Липецк» рассказывала о том, что дело решили рассмотреть в закрытом режиме.

Напомним, для создания фотоколлажей с обнаженными телами злоумышленник использовал фотографии пользователей социальной сети. Всего он скачал 9 фотографий. Фотоколлажи размещал в открытом доступе без ведома и согласия тех, с чьих аккаунтов их скачивал.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в итоге суд приговорил фигуранта к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов в Сети, тоже на 5 лет.